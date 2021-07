Usa-Iraq: Washington dona 500 mila dosi di vaccino anti-Covid a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il dipartimento di Stato Usa ha reso noti i risultati raggiunti dal quarto round di dialogo strategico con l'Iraq, durante il quale Washington ha confermato il suo sostegno a Baghdad. In particolare, riferisce l'agenzia di stampa "Shafaq", si è decisa la donazione all'Iraq di 500 mila dosi di vaccino contro il Covid-19, 800 mila dollari per le attrezzature mediche e i dispositivi di sicurezza, 155 milioni di dollari per assistenza umanitaria e un sostegno per la reintegrazione delle comunità legate allo Stato islamico all'interno della società irachena. In ambito energetico, gli Usa hanno dichiarato di voler favorire progetti per lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile e pulita nel Paese.