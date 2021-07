Vaticano: Prefetto Segreteria Economica, processo porterà a maggiore credibilità Santa Sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo che si celebrerà martedì prossimo e che vedrà sul banco degli imputati, tra gli altri, il cardinale Angelo Becciu, segna "una svolta che può portare a una maggiore credibilità della Santa Sede in materia economica". Lo sottolinea il Prefetto della Segreteria per l'Economia, padre Guerrero Alves. "Prima di tutto, questo processo ci parla di un passato, un passato recente, ma di un passato. Ci possono sempre essere errori, ma oggi non vedo come gli eventi del passato possano ripetersi. In secondo luogo - continua padre Guerrero -, il fatto che questo processo abbia luogo significa che alcuni controlli interni hanno funzionato: le accuse sono venute dall'interno del Vaticano. Da diversi anni, le misure adottate vanno nella giusta direzione". Già con Papa Benedetto iniziò l'AIF, oggi ASIF, e Papa Francesco ha continuato nella stessa direzione, creando nel 2014 il Consiglio per l'Economia, la Segreteria per l'Economia e l'Ufficio del Revisore Generale. "I recenti Motu Proprio del Papa - prosegue padre Guerrero - sulle questioni economiche ha reso più trasparente l'economia vaticana". Ma questo è solo l'inizio, come sottolinea il Prefetto: "Siamo ancora in cammino - afferma -, sappiamo che le leggi non sono sufficienti, che devono essere attuate e che devono essere rispettate fino a quando non si crea una nuova cultura. In questo senso, grazie a questo processo, indipendentemente dal suo esito, abbiamo imparato e stiamo imparando. Possiamo sempre fare errori, ma oggi vedo molto difficile che ciò che è successo possa ripetersi". (Civ)