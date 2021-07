Voghera: Peluffo, Ferrari e Villani (Pd), sicurezza è inclusione no a giustizia fai da te

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito Democratico ha tenuto un presidio questa mattina in piazza Duomo a Voghera per ribadire, come dice il nome dell'iniziativa, che "sicurezza è inclusione, no alla giustizia fai da te." Presenti, insieme al Pd locale, il segretario regionale Vinicio Peluffo, il senatore Alan Ferrari e il consigliere regionale Giuseppe Villani, la segretaria provinciale Chiara Scuvera. "Io credo che non ci sia ancora sufficiente consapevolezza della gravità di quanto è successo lunedì sera a Voghera – dichiara Peluffo -. I controlli di sicurezza sono un compito delle forze dell'ordine, che sanno come comportarsi correttamente per garantire il rispetto della legge e l'incolumità delle persone. È questo che differenzia il nostro Paese dal Far West. La sindaca avrebbe dovuto prima di tutto esprimere una parola di cordoglio per la vittima, cosa che non ha fatto, e avrebbe dovuto rassicurare i vogheresi che nessuno della sua giunta è e sarà mai autorizzato a girare le piazze armato e con il colpo in canna. È grave che quelle parole non siano arrivate, come non è arrivata una singola parola di condanna per atteggiamenti che, sia ben chiaro, non portano sicurezza ma disordine e violenza." (segue) (Com)