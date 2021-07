Voghera: Peluffo, Ferrari e Villani (Pd), sicurezza è inclusione no a giustizia fai da te (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'amministrazione il senatore Alan Ferrari, cita quanto raccontato dall'inviato del Foglio che, in un articolo uscito oggi, riporta le parole di un altro assessore leghista, Francesca Miracca, che parlando delle manifestazioni del pomeriggio dichiara "Domani spariamo davvero, mi sa: assoldo i miei operai e scendiamo noi in piazza". "Le parole dell'assessore Miracca sono gravissime – dichiara Ferrari – e la sindaca Garlaschelli non può mantenere un minuto di più le deleghe a un assessore che minaccia di portare le pistole in piazza, così come le deve togliere definitivamente ad Adriatici. Lo faccia immediatamente o non reggerà l'urto di quanto rischia di succedere a Voghera, dove anziché ricostruire un clima di fiducia e rispetto delle regole la giunta comunale sta contribuendo ad alimentare la tensione." (segue) (Com)