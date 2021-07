Voghera: Peluffo, Ferrari e Villani (Pd), sicurezza è inclusione no a giustizia fai da te (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A difesa della città e contro la giunta parla il consigliere regionale Giuseppe Villani: "Oggi in piazza c'è tutto il Pd unito, dal circolo di Voghera fino al nostro parlamentare – dichiara -. Siamo qui non solo per condannare il fatto gravissimo accaduto in piazza Meardi, ma per parlare di protezione sociale, perché Voghera non è quella che viene dipinta in questi giorni. Noi sappiamo che esiste un'altra Voghera, fatta di solidarietà, di associazionismo, di gente con la testa sulle spalle. Noi sentiamo il dovere di mettere insieme questa comunità e lo stiamo facendo, non da oggi. Il sindaco e l'amministrazione di Voghera, espressione di un centrodestra che è sempre più di destra e sempre meno di centro, stanno dimostrando con i fatti di non essere in grado di assolvere a questo compito. Una giunta in questa condizione, incapace perfino di togliere le deleghe a due assessori che usano o minacciano di usare le pistole, non può continuare a governare la città." (Com)