Libia: deputato Thabet, legge per distribuzione dei seggi parlamentari è “ingiusta”

- La legge emanata dall’Alta commissione elettorale libica in merito alla delimitazione dei distretti elettorali e alla distribuzione dei seggi parlamentari è “ingiusta”. Lo ha dichiarato il membro del parlamento della Libia, Abdul Muttalib Thabet, sulla sua pagina Facebook, affermando che se il capo dell’Alta commissione elettorale, Imad al Sayeh, deciderà di proseguire in questa direzione, non sarà possibile tenere eque elezioni il prossimo 24 dicembre. Thabet ha spiegato che il capo della commissione non ha tenuto conto della densità di popolazione nei diversi distretti.(Lit)