Vaticano: Galantino su pubblicazione bilanci ASPA, passo avanti nella trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta l'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - ASPA - rende pubblico il bilancio, dal quale emerge "la volontà di essere e continuare a essere e a comportarci da Chiesa". Queste le parole di Nunzio Galantino, il presidente dell'ASPA, incaricato di gestire i beni che permettono alla Santa Sede di svolgere la sua missione. Nonostante il reddito ridotto, spiega, "per noi però rimane un risultato positivo, che ha fatto emergere la volontà di essere e continuare a essere e a comportarci da Chiesa, anche in un momento di grave crisi per tutti". Rendere pubblico il bilancio "è certamente un passo avanti nella linea della trasparenza e della condivisione", sottolinea Galantino, aggiungendo che "la pubblicazione del bilancio è un segno di grande rispetto per tutti coloro che, con fiducia e generosità, hanno messo e continuano a mettere nelle mani della Chiesa cattolica parte delle loro risorse. Mi lasci dire, infine, che nutro una segreta speranza: mi auguro che la pubblicazione e la lettura dei numeri e delle importanti note che li accompagnano possano favorire un'informazione più corretta e completa". Nonostante la crisi dovuta alla pandemia, Galantino è fiducioso: "Le attività che tutti in APSA stiamo mettendo in cantiere - osserva - vanno oltre le gravi conseguenze della crisi pandemica. Le nostre energie sono rivolte a un'amministrazione credibile ed affidabile, oltre che efficace ed efficiente, facendoci guidare da processi di razionalizzazione, trasparenza e professionalità richiesti anche da Papa Francesco". (Civ)