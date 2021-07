Regionali Calabria: Letta, per noi sarà vicenda riscatto nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi vedrete spesso in Calabria. Il Pd vuole mandare un grande messaggio: è Amalia Bruni il centro della scena perché la Calabria deve essere al centro della scena nazionale". Lo ha affermato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, durante la conferenza stampa a Gizzeria Lido, in provincia di Catanzaro, con la candidata del centrosinistra alla presidenza della regione Calabria, Amalia Bruni. "Trovo che ci sia una generale disattenzione dell'opinione pubblica nazionale rispetto a questa importantissima partita calabrese. Per noi sarà una vicenda di riscatto nazionale - ha aggiunto il leader del Pd -. Da questa fase di di ricostruzione noi ne usciamo con il rilancio del Mezzogiorno". (Rin)