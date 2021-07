Afghanistan: governo impone coprifuoco notturno in 31 province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell’Afghanistan ha imposto il coprifuoco notturno in 31 delle 34 province del Paese, con lo scopo di fermare gli episodi di violenza e limitare gli spostamenti dei talebani. Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, secondo la quale il coprifuoco inizia alle 22 e termina alle ore 4, ora locale, e non coinvolge tre province tra cui la capitale, Kabul. Il portavoce dei talebani, Zabihullah Mujahid, ha affermato, pochi giorni fa, in un’intervista all’agenzia di stampa russa “Ria Novosti”, che circa il 90 per cento delle frontiere dell’Afghanistan è ora sotto il loro controllo.(Res)