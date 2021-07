Vaticano: ASPA, 14 per cento di immobili al libero mercato, restante parte per necessità curia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Bilancio pubblicato dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica - ASPA - sono riportati i dati di dettaglio relativi alla composizione del patrimonio della Santa Sede e alla sua gestione. Come spiega il presidente Nunzio Galantino, "in funzione del diverso indirizzo e della natura degli immobili è possibile suddividerli in quattro tipologie di portafoglio: Libero Mercato (immobili con canoni di mercato); Canone agevolato (immobili destinati ai dipendenti e/o pensionati vaticani a canoni agevolati); Canone nullo (immobili in uso a dicasteri, alti prelati, ordini religiosi..., in regime di gratuità); altri immobili emersi dal censimento immobiliare, oggetto di approfondimento". Nel dettaglio si può osservare che "il 14 per cento delle unità sono destinate al libero mercato, mentre il rimanente 86 per cento è funzionale alle necessità istituzionali e/o per dipendenti e pensionati della Curia romana". Si parla anche di ristrutturare cento appartamenti. "Gli immobili sfitti - spiega ancora Galantino - consistono in 688 unità, di cui però ben 288 sono unità pertinenziali: le rimanenti sono così suddivise: 39 unità da alienare; 89 unità con destinazione residenziale che verranno ristrutturate dall'ASPA (progetto denominato "Maxilotti") con inizio lavori previsto del 1° lotto a gennaio 2022 e fine lavori complessiva prevista per primavera 2023 e con inizio della commercializzazione a decorrere dalla primavera 2022; 43 unità già assegnate con contratto in corso di formalizzazione; 192 unità non commercializzabili perché interessate da problematiche tecniche/urbanistico/catastali di cui sono in corso accertamenti e attività di sanatoria dagli Uffici preposti; 37 unità destinate ad essere assegnate a canone nullo ad Alti Prelati e/o per finalità istituzionali". Le unità destinate al libero mercato, cui si aggiungeranno quelle ristrutturate e quelle per le quali verranno risolte le problematiche tecnico/urbanistico/catastali, verranno commercializzate anche mediante nuovi rapporti di collaborazione con agenzie immobiliari e altri intermediari qualificati. (Civ)