Vaticano: gestione finanziaria segna un meno 27 milioni di euro

- La gestione finanziaria della Santa Sede ha visto un calo di 27 milioni di euro, come evidenziato dal bilancio pubblicato dall'ASPA. Il presidente Nunzio Galantino, però, rassicura: "Il calo di 27 milioni è solo apparentemente un risultato negativo, dovuto principalmente alla valutazione contabile dei titoli nel portafoglio ASPA a fine anno. Quello registrato in bilancio, come si dice in gergo tecnico, è un "risultato non realizzato", frutto del diverso comportamento del mercato titoli". Nel 2019 (per effetto di una forte rivalutazione sul 2018) il mercato titoli aveva segnato un positivo di euro 24.7000.000,00; nell'anno 2020 ha invece fatto registrare un negativo di meno 7.4000.000,00. Se andassimo ad escludere gli effetti delle valutazioni contabili del portafoglio, il risultato della gestione mobiliare, nel 2020, sarebbe superiore a quello realizzato nel 2019. Quanto al piano di investimenti finanziari, esso rimarrà prudenziale. Il piano, spiega Galantino, sarà "caratterizzato da un corretto bilanciamento tra il rischio e la redditività di medio-lungo periodo prediligendo una prudente asset allocation. Tuttavia, nel perseguimento della politica degli investimenti, in un momento così particolare per gli effetti della pandemia che hanno ridotto sostanzialmente le entrate della Santa Sede, occorre mantenere delle 'sacche' di liquidità precauzionale, già create nel corso del 2020, per le future e imprevedibili esigenze, soprattutto per le spese amministrative e del personale".(Civ)