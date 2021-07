Covid: Letta, Salvini ha fatto bene a vaccinarsi, messaggio molto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che Matteo Salvini abbia fatto fatto bene a vaccinarsi. Penso sia stato un messaggio molto importante". Lo ha sottolineato il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, durante la conferenza stampa a Gizzeria Lido, in provincia di Catanzaro, con la candidata del centrosinistra alla presidenza della regione Calabria, Amalia Bruni. "Vedo tutte le critiche che Salvini sta ricevendo dal mondo folle dei No vax - ha proseguito il leader del Pd -. Io gli sono grato, non voglio fare polemiche su questa vicenda perché adesso noi siamo in lotta contro il Covid. Credo sia stato molto importante ed efficace l'appello di Mario Draghi, l’altro ieri. Vacciniamoci, vacciniamoci, vacciniamoci: questo è il messaggio fondamentale, essenziale da lanciare affinché non si torni indietro. E' molto importante - ha concluso Letta - l'accelerazione della vaccinazione in queste ore", (Rin)