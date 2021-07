Milano 2021: Bernardo, ho portato pistola in ospedale ma non in corsia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato sindaco di centrodestra a Milano, Luca Bernardo, ha riferito di non aver mai portato la pistola in corsia, commentando l'accusa da parte del consigliere lombardo di + Europa Michele Usuelli. "La pistola non l'ho mai portata in corsia in mezzo ai bambini" ha detto a margine dell'inaugurazione del festival "Il Perù in Milan" che si terrà oggi e domani presso la scuola di calcio Acd Macallesi in via Marco Fabio Quintiliano 46. "Io sono entrato con l'arma in ospedale, l'ho avuta addosso, ma mai in corsia e mai quando giro o sono dentro con i pazienti. Ci mancherebbe altro" ha sottolineato Bernardo. "Significa che se la notte rimango in ospedale, visto che sono stato minacciato, l'ho portata, ma mai in corsia né mai succederà. La tengo addosso, rimango nel mio studio e non visito" (Rem)