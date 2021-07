Frosinone: la Provincia istituisce stazione unica appaltante per i concorsi nei comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ufficio centrale unico nella sede dell'Amministrazione provinciale per espletare procedure concorsuali di reperimento delle risorse professionali provinciali, oltre a professionalità esterne, da inserire nelle piante organiche dei Comuni - che aderiranno secondo un'apposita convenzione - e rispondere, così, al fabbisogno di personale delle Amministrazioni locali. In una definizione: Stazione unica appaltante concorsi ciociaria.Lo comunica in una nota la provincia di Frosinone. "La Provincia di Frosinone viaggia ad alta velocità e si conferma, sempre di più, nel ruolo di 'Casa dei comuni' per il quale il presidente Antonio Pompeo ha lavorato sin dal suo primo mandato alla guida dell'Ente. Dopo i brillanti risultati raggiunti con la Stazione unica appaltante – che secondo uno studio condotto da Upi e Università di Perugia è risultata il modello italiano vincente per i numeri in grado di fornire negli ultimi tempi – ora l'Ente, secondo in tutto il Paese dopo la Provincia di Monza e Brianza e unico del centro-sud Italia, istituisce la Suacc (Stazione unica appaltante concorsi ciociaria), che sarà oggetto di approvazione, unitamente allo schema di convenzione, nel consiglio provinciale in programma nei prossimi giorni". (segue) (Com)