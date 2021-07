Frosinone: la Provincia istituisce stazione unica appaltante per i concorsi nei comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tratta, nel dettaglio, di un organismo che eserciterà la funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale, - spiega la nota - al servizio dei Comuni del territorio provinciale e di altri enti pubblici, quale strumento di supporto, in particolare per gli enti di minori dimensioni, tale da creare sinergie positive, economie di scala e contenimento dei costi a vantaggio dell'azione amministrativa, razionalizzando e ottimizzando le risorse umane, strumentali, informatiche ed economiche a disposizione. Un input recepito direttamente dal territorio: molti Comuni, infatti, hanno richiesto l'autorizzazione per l'utilizzo delle graduatorie definitive di merito approvate dopo l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche bandite dall'Amministrazione provinciale. Una modalità già attuata, peraltro, attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni, per l'assunzione sia di personale che di personale dirigente, e che numerose Amministrazioni locali intendono usare per usufruire di evidenti vantaggi, non solo dal punto di vista della tempistica ma anche sotto il profilo del risparmio economico". (segue) (Com)