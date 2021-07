Frosinone: la Provincia istituisce stazione unica appaltante per i concorsi nei comuni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trasparenza, partecipazione, regolarità procedurale ed efficienza: con l'ufficio unico per le assunzioni la Provincia assolve a un altro fondamentale servizio di area vasta che rientra nelle previsioni della Legge 56/2014 in tema di servizi aggregati - prosegue la nota della Provincia di Frosinone -. I comuni, dunque, a fronte di un modesto contributo, stabilito in base al numero di abitanti, cureranno la fase di programmazione e quella propedeutica, lasciando interamente alla Provincia l'espletamento delle procedure concorsuali fino alla redazione della graduatoria finale. L'Ente di piazza Gramsci potrà, inoltre, procedere con l'indizione di concorsi unici, fornendo un sistema di assistenza continua alle Amministrazioni locali in cambio del contributo comunale e della tassa di concorso". (segue) (Com)