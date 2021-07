Frosinone: la Provincia istituisce stazione unica appaltante per i concorsi nei comuni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'istituzione della Suacc che porteremo nel prossimo Consiglio - spiega il presidente Antonio Pompeo - non solo continuiamo la già avviata azione di semplificazione, sburocratizzazione e velocizzazione delle procedure che abbiamo già messo in campo attraverso la Sua ottenendo risultati che ci inorgogliscono a livello nazionale, ma lavoriamo anche nella direzione della grande opportunità offerta dal Pnrr. Siamo assolutamente consapevoli, infatti, che per poter presentare progetti credibili e in grado di attirare le risorse legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza serva materiale umano e poterlo reperire attraverso una procedura trasparente, veloce e con notevole risparmio di costi e tempi, messa a disposizione dalla provincia per i comuni, consente all nostre Amministrazioni di essere più efficienti e rispondenti ai bisogni del territorio. È questo quello che vogliamo e dobbiamo fare: - conclude il presidente - diventare ente aggregatore e 'facilitatore' del grande lavoro che gli amministratori affrontano ogni giorno per dare risposte alle loro comunità". (Com)