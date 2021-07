Milano2021: Bernardo, denuncerò Usuelli per diffamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho dato mandato al mio legale la denuncia penale per diffamazione perché Uselli è un diffamatore e dice bugie". Lo ha detto il candidato sindaco di centrodestra a Milano Luca Bernardo, in merito all'accusa da parte del consigliere regionale di + Europa su una presunta pistola portata in corsia da Bernardo. A margine dell'inaugurazione del festival "Il Perù in Milan" che si terrà oggi e domani in via Marco Fabio Quintiliano, il candidato sindaco ha sottolineato: "Non so dove avrà preso queste informazioni, sarà Usuelli che lo dovrà dire nei luoghi deputati. Faccia il nome delle sue fonti. Il mio legale questa mattina è stato attivato, Usuelli si prenderà una denuncia di carattere penale per diffamazione a mezzo stampa". (Rem)