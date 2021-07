Australia: violente proteste contro le restrizioni anti-Covid, 57 arresti a Sidney

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone sono scese in piazza oggi nelle due principali città dell'Australia, Sidney e Melbourne, per protestare contro le restrizioni imposte nel tentativo di contrastare la diffusione del Covid-19. A Sidney, in particolare, si sono registrati violenti scontri dopo e decine di manifestanti sono stati arrestati dopo che una marcia non autorizzata ha violato gli ordini della sanità pubblica e diversi agenti sono stati colpiti con piante in vaso e bottiglie d'acqua. Migliaia di persone hanno anche affollato diverse strade di Melbourne dopo essersi riunite davanti al parlamento statale. I manifestanti, in gran parte senza mascherina, protestano contro le misure di restrizione in vigore da un mese, dopo che ieri le autorità hanno annunciato che queste potrebbero rimanere in vigore fino a ottobre. "Sono assolutamente disgustato dai manifestanti illegali in città oggi, le cui azioni egoistiche hanno compromesso la sicurezza di tutti noi", ha dichiarato in una nota il premier dello stato del New South Wales di Sydney, Gladys Berejiklian. "I manifestanti hanno mostrato totale disprezzo per i loro concittadini che attualmente stanno facendo sacrifici", ha aggiunto. Centinaia di poliziotti. La polizia di Sidney ha dichiarato di aver arrestato un totale di 57 persone, mentre a Melbourne i fermati sono stati sei.(Res)