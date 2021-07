Voghera: Malpezzi (Pd), Salvini pretenda subito dimissioni Giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Simona Malpezzi, capogruppo del Partito democratico al Senato, afferma: "Salvini la smetta con i distinguo su vaccini e Green pass che generano solo confusione nei cittadini e pensi piuttosto agli inquietanti fatti di Voghera dove un suo assessore, Massimo Adriatici, va in giro armato a sparare e un’altra, Francesca Miracca, si distingue per affermazioni inquietanti riportate oggi da 'Il Foglio'. Gesti e parole gravi che tratteggiano un abisso culturale che non si concilia in alcun modo con la gestione della cosa pubblica". La parlamentare aggiunge su Facebook: "Invece di boicottare il grande impegno del governo in tema di campagna vaccinale e ripresa economica, ci aspettiamo dal leader della Lega che prenda immediatamente le distanze dai suoi amministratori. Salvini pretenda subito le dimissioni della Giunta. La magistratura farà le indagini e valuterà cosa è accaduto. Ma l’abisso culturale e umano che ha lasciato emergere la drammatica vicenda di Voghera richiede parole forti e nette - conclude Malpezzi -, soprattutto, da parte di chi dice di sostenere il governo del Paese". (Rin)