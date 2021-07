Tunisia: arrivata dall'Italia terza nave di aiuti contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È arrivata oggi in Tunisia una terza nave dall’Italia inviata dal Gruppo ospedaliero San Donato e carica di aiuti per far fronte all’emergenza sanitaria causata dalla rapida diffusione di Covid-19 nel Paese. Lo riferisce sul suo profilo Twitter l’ambasciata d’Italia a Tunisi. Il carico della nave è composto da 20 mila litri di ossigeno, 27 concentratori di ossigeno, 30 mila dispositivi di protezione individuale, 30 mila test rapidi, 25 caschi di ventilazione e un’ambulanza Ad accogliere gli aiuti al porto vi erano l’ambasciatore italiano, Lorenzo Fanara, e il ministro degli Esteri tunisino, Othman Jerandi.(Tut)