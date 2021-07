Milano 2021: Laforgia (Leu), candidato sindaco della destra che gira armato è sconcertante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come potrebbe rendere 'Milano più sicura' un candidato sindaco, medico pediatra, che gira armato in ospedale?". E' quanto si domanda in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. "La vicenda del candidato sindaco della destra a Milano è sconcertante - continua il parlamentare - e ancora non arrivano spiegazioni a riguardo. Forse perché non ci sono e non possono esserci giustificazioni possibili. La destra ha impiegato tanto per trovare un candidato, ma forse avrebbe dovuto prendersi più tempo, se questi sono i risultati. Dopo i fatti di Voghera comunque abbiamo ulteriore dimostrazione del pericolo a cui esponiamo le nostre città mettendole in certe mani. Avanti con Beppe Sala con ancora più serenità e convinzione di prima". (Com)