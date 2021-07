Ue: Fassina (Leu), affrontare questione democratica cavalcata dai sovranisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Carta dei valori per il futuro dell’Europa, sottoscritta dai leader della destra europea, richiede un giudizio differenziato. Va esplorata la questione seria 'sotto' la Carta: la tensione tra Costituzioni nazionali e Trattati europei". E' quanto scrivono Stefano Fassina, deputato di Liberi e uguali e Cesare Salvi, professore di Diritto civile della globalizzazione a "La Sapienza" ed ex ministro del Lavoro, in un intervento su "Avvenire". "Le risposte sbagliate dei 'sovranisti' non giustificano la rimozione dei quesiti. Suggeriamo di esplorare il sentiero della democracy, il governo dei popoli, secondo una prospettiva distante sia da un europeismo astratto, acritico e fideista, sia da un nazionalismo condannato dalla storia", concludono Fassina e Salvi. (Rin)