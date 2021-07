Tagikistan-Uzbekistan: colloquio telefonico Rahmon-Mirziyoyev, focus su agenda internazionale e progetti bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, con il quale ha discusso di questioni di attualità dell'agenda bilaterale e internazionale. Lo rende noto l'ufficio di Mirziyoyev in un comunicato. "(Le parti) hanno riaffermato l'importanza dell'attuazione pratica degli accordi raggiunti durante il vertice uzbeko-kirghiso dell'11-12 marzo nella città di Tashkent", si legge nella nota, secondo cui i due leader hanno inoltre prestato particolare attenzione alla rapida promozione di progetti congiunti nel campo dell'energia, dei trasporti, dell'ingegneria, dei prodotti farmaceutici e di altri settori. Le due parti hanno anche discusso il programma dei prossimi eventi, compreso il terzo incontro consultivo dei leader dei paesi dell'Asia centrale in programma in Turkmenistan il prossimo 6 agosto. L'incontro dei leader dell'Asia centrale è un evento annuale, con l'edizione inaugurale che si è tenuta a Nur-Sultan, in Kazakhstan, nel 2018, e la seconda nella capitale uzbeka Tashkent nel 2019. L'anno scorso il vertice è saltato causa della pandemia di coronavirus. (Res)