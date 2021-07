Cipro-Libano: firmato memorandum d’intesa su cooperazione in ambito energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Libano e Cipro hanno firmato un memorandum d’intesa in ambito energetico che sancisce la cooperazione tra i due Paesi in particolare nel settore del gas e del petrolio. Lo ha reso noto sul suo profilo Twitter il ministero degli Esteri cipriota, in occasione della visita nel Paese della ministra della Difesa e vice primo ministro del Libano, Zeina Akar. Il protocollo d’intesa, firmato da Akar e del ministro degli Esteri di Cipro, Nikos Christodoulides, stabilisce il rafforzamento del rapporto di cooperazione in ambito energetico. Durante la sua visita, la ministra libanese ha incontrato anche il ministero della Difesa cipriota, Charalambos Petrides, per discutere delle relazioni bilaterali nel settore della sicurezza e della difesa nella regione.(Res)