- "Non si può rovinare la vita a 30 milioni di italiani nel pieno di luglio. Ci sono tanti ragazzi che chiedono solo di divertirsi. Perché non si riaprono le discoteche, che sono luoghi sicuri? C'è qualcuno che non ama i giovani e gli imprenditori". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Rimini. (Rin)