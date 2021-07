Milano: incendio doloso, condannate due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Milano ha condannato due persone, entrambi italiani di 47 e 43 anni residenti nei Comuni di Bareggio (Mi) e Sedriano (Mi), alla pena della reclusione di tre anni e sei mesi ciascuna perché riconosciute responsabili di un incendio doloso di un'abitazione privata sita in Bareggio (Mi). Il rogo era stato appiccato nella notte di San Lorenzo del 2018. Nel corso delle complesse indagini, dirette dal sostituto procuratore della repubblica dott. Piero basilone e svolte dai militari della compagnia carabinieri di Abbiategrasso (Mi), veniva compiutamente accertata la natura ritorsiva dell'atto criminoso, messo in atto dall'ex proprietario della villetta poiche' quest'ultima era stata acquisita da terzi nel mese di luglio 2018 a seguito di pignoramento. Grazie alle specifiche ed univoche risultanze investigative emerse circa il coinvolgimento in concorso dei due condannati, nel febbraio 2019 gli stessi furono anche destinatari di ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal tribunale di Milano, venendo pertanto tratti in arresto dai carabinieri del norm di abbiategrasso. Il giudice ha anche applicato la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, ordinando la libertà vigilata una volta espiata la pena ed ha, inoltre, condannato gli imputati al risarcimento della parte offesa per il danno patito, liquidando una provvisionale immediata di 150 mila euro oltre alle spese processuali. (Com)