Afghanistan: interprete per esercito Usa decapitato dai talebani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un interprete per l’esercito degli Stati Uniti in Afghanistan è stato decapitato dai talebani. Lo riferisce la “Cnn” secondo cui l’uomo, Sohail Pardis, di 32 anni, è stato decapitato il 12 maggio. L’uomo stava percorrendo in macchina una zona desertica tra la capitale Kabul e la vicina provincia di Khost quando è stato fermato a un checkpoint di talebani. Solo qualche giorno prima Pardis aveva confessato a un suo amico di avere ricevuto minacce dai talebani che avevano scoperto che aveva lavorato per l’esercito Usa per 16 mesi. "Gli dicevano sei una spia degli americani, sei gli occhi degli americani, un infedele, e noi uccideremo te e la tua famiglia", ha racontato il suo amico e collega Abdulhaq Ayoubi alla “Cnn”. Secondo quanto riferisce l’emittente Pardis avrebbe accelerato una volta avvistato il posto di blocco ma secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni i talebani avrebbero sparato al veicolo costringendolo a fermarsi. Lo avrebbero poi portato fuori dalla macchina e decapitato. Le Forze armate statunitensi si stanno preparando a trasferire e ospitare circa 35 mila afgani, tra interpreti e e collaboratori a vario titolo dei militari Usa, in due basi dislocate in Kuwait e Qatar. Si tratta dell’ennesimo sforzo dell’amministrazione di Joe Biden per aiutare coloro che, a causa della loro collaborazione con gli Usa, rischiano di essere “puniti” dai Talebani dopo il ritiro delle Forze armate statunitensi.(Res)