Israele: Forze di difesa a caccia di infiltrati al confine con la Giordania

- Le Forse di difesa israeliane (Idf) stanno ricercando alcuni infiltrati sul confine con la Giordania dopo aver avvistato cinque persone attraversare la frontiera durante la notte. Lo riferisce il quotidiano “Times of Israel”, secondo il quale un sospetto sarebbe già stato arrestato dall’esercito, mentre alcuni posti di blocco sono stati istituiti per cercare i quattro fuggitivi. I militari hanno dichiarato che si tratta probabilmente di immigrati illegali e non rappresentano alcun reale pericolo per Israele. Due giorni fa le Idf hanno arrestato due sospetti giunti nel nord del Paese dal Libano.(Res)