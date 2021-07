© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il rientro a scuola deve essere in presenza e in sicurezza. Per questo l'obbligo alla vaccinazione per studenti e insegnanti ha un senso a patto che non si intenda ritornare alla didattica a distanza, che ha generato nuove diseguaglianze e privato i ragazzi di socialità". Lo afferma il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. (Rin)