Milano 2021: Osnato (Fd’I), forse è Usuelli ad aver bisogno del porto d’armi per le sue ‘sparate’

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla notizia riportata oggi dalla stampa riguardo al presunto possesso di un’arma da parte di Luca Bernardo, candidato per le prossime elezioni a Milano con il centrodestra, Marco Osnato, parlamentare milanese di Fd’I sottolinea in una nota: “È possibile che alla sinistra non riesca in nessun modo di contrapporre obiezioni politiche agli avversari, ma al contrario cerchi sempre la demonizzazione dell’avversario? Usuelli chiede a Bernardo conto del suo porto d’armi…ha fatto lo stesso nei confronti del viceministro del suo governo Sileri? Farà lo stesso nei confronti dei numerosi medici che a seguito di ripetute minacce da pazienti disturbati hanno ottenuto questa possibilità di autodifesa? Usuelli ha una così evidente sfiducia nei confronti delle prefetture che disciplinano queste licenze? Usuelli, in quanto medico, dovrebbe sapere quanti colleghi hanno subito aggressioni o addirittura sono morti per mano di deliquenti e psicopatici. Forse è lui ad avere bisogno di un porto d’armi, ma per le ‘sparate’ che fa contro gli avversari politici”. (Com)