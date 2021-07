Roma: lite tra fidanzati a San Basilio, arrestato 30enne e foglio di via obbligatorio dal comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti in via Fabriano poiché chiamati dall'ex fidanzato di una ragazza che, contattato dalla stessa, si è allarmato poiché gli ha riferito di aver litigato furiosamente con l'attuale compagno e di essere preoccupata perché era rimasto nel cortile condominiale. Quando i poliziotti della sezione volanti e del IV distretto San Basilio sono arrivati, M.T., 30enne romano, era seduto, in evidente stato di ebbrezza, su un muretto davanti al palazzo della donna. Alla richiesta degli agenti di fornire loro i documenti, l'uomo ha risposto che non stava facendo niente di male stando seduto sotto casa della propria ragazza e ha dato in escandescenza colpendoli con calci e pugni. (segue) (Rer)