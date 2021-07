Roma: lite tra fidanzati a San Basilio, arrestato 30enne e foglio di via obbligatorio dal comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bloccato immediatamente dai poliziotti, è stato fatto salire in macchina, dove ha continuato a tirare calci fino a rompere la portiera della volante, ed è stato accompagnato negli uffici di polizia, dove ha continuato ad avere un atteggiamento minaccioso. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dei reati di lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato; gli agenti sono dovuti ricorrere a cure mediche a causa dei colpi subiti durante l'arresto. L'uomo, sulla base di una tempestiva istruttoria della divisione anticrimine, è stato raggiunto anche dalla misura di prevenzione, da parte del questore, del foglio di via obbligatorio dal comune di Roma, nel quale non potrà fare rientro per tre anni. (Rer)