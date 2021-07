Sicurezza cibernetica: Mulè, sovranità tecnologica sta nella capacità di dotarsi di proprie infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e parlamentare di Forza Italia, intervistato dal giornale "El Espanol", ha affermato: "In Italia si sta costituendo l'Agenzia nazionale per la cybersicurezza e a breve verrà approvata una legge fondamentale per la difesa e la sicurezza nazionale". L'esponente dell'esecutivo ha proseguito: "La sovranità tecnologica deve risiedere nella capacità di ogni singolo Stato di dotarsi di proprie infrastrutture in grado di difendere la sicurezza e gli interessi nazionali da attacchi cyber sempre più frequenti e pericolosi". Il sottosegretario ha rilanciato anche l'importanza di lavorare per la costituzione degli Stati Uniti d'Europa nel solco del progetto dei padri fondatori dell'Ue e ha altresì sottolineato l'urgenza di strutturare un piano Marshall per l'Africa così da ridurre all'origine i flussi migratori. "Con i valori della solidarietà, dalla libertà al rispetto dei diritti umani e d'impresa, possiamo davvero avviare un cambiamento radicale in Europa", ha concluso. (Rin)