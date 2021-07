Libia: colloqui per salvare elezioni di dicembre in Italia il 25 o il 26 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloqui per salvare le elezioni in Libia del 24 dicembre si terranno in Italia il 25 o il 26 luglio. Lo ha dichiarato il consigliere per i media del presidente del parlamento libico, Fathi al Marimi, sottolineando che non è stata ancora fissata una data precisa per l’incontro che si terrà a Roma, dopo il recente fallimento dei colloqui a guida Onu tenuti a Ginevra. Al Marimi ha aggiunto, in una dichiarazione, che Jan Kubis, inviato speciale dell’Onu in Libia, avrebbe suggerito di tenere l’incontro in Italia. Ai colloqui parteciperanno il presidente del parlamento Aguila Saleh, alcuni deputati, il capo dell'Alta commissione elettorale Imad al Sayeh e rappresentanti della missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). (segue) (Lit)