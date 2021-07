Voghera: Pd, inaccettabile giustizia fai da te, sicurezza nasce da società coesa e non da uso improprio violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In uno Stato liberal-democratico l'uso della forza ai fini della pubblica sicurezza appartiene solo ed esclusivamente allo Stato, che esercita la funzione in un quadro di norme e di garanzie. Non esiste, non può esistere e non deve esistere una 'giustizia fai da te', nella quale ci si sente dei novelli Charles Bronson incaricati di assolvere alla funzione dei giustizieri della notte. E compito delle istituzioni locali non è quello di assolvere alla funzione di protettori del territorio armi in mano, ma quello di governo del territorio in adempimento alle funzioni e sulla base dei principi stabiliti dalla Costituzione". E' quanto scrive Enrico Borghi, responsabile delle Politiche della sicurezza nella segreteria del Partito democratico, in una lettera al "Foglio" riguardo al drammatico episodio di Voghera e alla polemica scaturita sulla detenzione delle armi. "E' dentro questa cornice - continua il parlamentare - l'azione che il Pd ha condotto e condurrà in materia. Abbiamo tutti pianto dopo Ardea. Ed è stato grazie ad un emendamento presentato dal Pd alla Camera nel decreto Semplificazioni se verrà tolto il porto d'armi a chi ha avuto un trattamento sanitario obbligatorio, aumentando la sicurezza per tutti e ripristinando condizioni di garanzia. Però serve di più. Anche sul piano culturale e su quello delle responsabilità politiche. Abbiamo ricordato i 10 anni dalla strage di Utoya, strage ci ricorda che la cultura suprematista serpeggia ancora per l'Europa, anche nelle strade delle nostre città, e legittima e giustifica l'impiego delle armi nei confronti del diverso e dello straniero. E' un pensiero inaccettabile, che non può essere derubricato all'insegna di un terzismo che su questo campo non può esistere". (segue) (Rin)