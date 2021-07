Voghera: Pd, inaccettabile giustizia fai da te, sicurezza nasce da società coesa e non da uso improprio violenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Borghi aggiunge: "E se proprio vogliamo dire come la pensa in una battuta il Pd in materia di sicurezza, porteremo recuperare un brocardo noto, ma sempre valido: 'Duri col crimine, duri con le ragioni del crimine'. E sarà con questo spirito che staremo -come sempre nelle strade e nelle piazze delle nostre città e delle nostre comunità, nella consapevolezza che la sicurezza nasce dall'azione di una società coesa e non dall'uso improprio ed esagerato della violenza. Il Pd non ha bisogno per comprendere le dinamiche di un grave fatto sociale, dell'atterraggio planato di qualche dirigente centrale alla ricerca di una impropria visibilità, o peggio di una strumentalizzazione politica di un fatto di cronaca. E, attraverso il radicamento territoriale - conclude il deputato -, non ha bisogno di qualche show in favore di telecamera, come uso e costume di altri". (Rin)