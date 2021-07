Decreto Semplificazioni: Baldino (M5s), dato contributo importante per migliorare testo ma nostre istanze non vanno ignorate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la deputata Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, "il decreto Semplificazioni è un provvedimento costellato da disposizioni importanti per investire bene e presto le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ma purtroppo ci sono anche diversi coni d'ombra, che come commissioni competenti, insieme ai colleghi di Ambiente, abbiamo cercato di migliorare il più possibile. Anche se questo provvedimento presenta alcuni aspetti che non ci trovavano pienamente concordi - continua la parlamentare in una nota -, non possiamo negare il fatto che il nostro contributo sia stato significativo. Dall'emendamento sui dragaggi sostenibili nei porti e nei bacini idrici alla norma del collega Generoso Maraia che si tradurrà in uno stop all'eolico selvaggio. L'emendamento sulle bonifiche sui terreni agricoli e l'introduzione delle licenze obbligatorie per medicinali e dispositivi medici in caso di emergenza nazionale prevista dall'emendamento della nostra Giulia Grillo. E ancora le modifiche al superbonus 110 per cento, una delle misure più imponenti dal punto di vista economico e di impatto sui consumi che sia mai stata approvata". (segue) (Com)