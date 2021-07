Decreto Semplificazioni: Baldino (M5s), dato contributo importante per migliorare testo ma nostre istanze non vanno ignorate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del M5s aggiunge: "Ci sono poi gli emendamenti a mia prima firma e della commissione Affari costituzionali sul sistema dei controlli per la gestione dei fondi e sulle procedure di aggiudicazione degli appalti, ristabilendo il ruolo centrale e fondamentale dell'Anac e della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Si consente inoltre alla commissione Antimafia di verificare con largo anticipo le liste depositate per le consultazioni elettorali. Infine, con un emendamento del nostro presidente Davide Crippa, gli utenti non ritroveranno più in bolletta oneri che derivano da debiti non pagati da alcuni venditori e che finora venivano coperti spalmandoli sull'intera utenza. Ringrazio i colleghi che hanno lavorato alacremente in commissione per migliorare questo testo perché è grazie a questo che abbiamo espresso un voto favorevole. E ricordiamo - conclude Baldino - che la nostra presenza in maggioranza ha un senso fino a quando potremo contribuire in maniera significativa alle scelte politiche che migliorano la qualità della vita dei cittadini". (Com)