Nigeria: leader separatista Igboho chiede asilo al Benin

- Il leader separatista nigeriano Sunday Adeyemo (alias Sunday Igboho), arrestato questa settimana nel vicino Benin settimane dopo essere stato dichiarato ricercato dalle autorità nigeriane per presunto possesso di armi, ha chiesto asilo alle autorità di Porto-Novo dopo che non è riuscito ad arrivare in Germania. Lo riferiscono fonti citate dal quotidiano nigeriano "The Punch". Igboho è stato arrestato lunedì 19 luglio dall'Interpol all'aeroporto Cadjehoun di Cotonou insieme alla moglie, residente in Germania, mentre cercavano di prendere un volo per la Germania. La Corte d'appello di Cotonou ha stabilito giovedì scorso che la moglie deve essere rilasciata incondizionatamente poiché non c'erano accuse contro di lei, mentre Igboho è attualmente detenuto in una stazione di polizia a Cotonou. (segue) (Res)