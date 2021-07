Nigeria: leader separatista Igboho chiede asilo al Benin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento dei servizi di Stato della Nigeria (Dss) aveva fatto sapere in precedenza che stava ricercando Igboho dopo che questi era sfuggito ad un raid nella sua residenza nello Stato sud-occidentale di Oyo. Le forze di sicurezza nigeriane non hanno ancora commentato l'arresto. Lo scorso 1 luglio il Dss aveva fatto irruzione nella residenza di Igboho due giorni dopo che l'attivista aveva indetto proteste antigovernative. L'agenzia ha riferito di aver requisito un nascondiglio di armi dalla casa di Igboho durante il raid. Igboho ha condotto attivamente una campagna per la formazione di uno Stato indipendente di Yoruba, nel sud-ovest della Nigeria. Il leader separatista è stato anche accusato di incitamento alla violenza contro i pastori fulani, popolazione che vive negli Stati del sud della Nigeria, accusa da lui sempre respinta. (Res)