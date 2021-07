Decreto Semplificazioni: Galizia (M5s), governo riferirà su stato attuazione Pnrr per contrastare disuguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesca Galizia, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Politiche Ue alla Camera, esprime "grande soddisfazione perché, in fase di conversione del decreto legge Semplificazioni, è passato un emendamento a mia prima firma - continua in una nota - che impegna il governo a riferire alle Camere in merito allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in materia di sostegno per l'occupazione, integrazione socio-economica dei giovani, parità di genere e partecipazione delle donne al mercato del lavoro". La parlamentare aggiunge: "Le disuguaglianze di genere, così come l'assenza di pari opportunità, aumentate nel periodo della pandemia, vanno definite e percepite come un limite importante alla crescita economica del nostro Paese. Ecco perché l'empowerment femminile, il potenziamento degli stati occupazionali dei giovani, il riequilibrio territoriale e lo sviluppo del Mezzogiorno devono restare delle priorità in tutti i contesti socio-economici". L'esponente del M5s conclude: "In una fase delicata come questa diventa, dunque, fondamentale far decollare subito le politiche attive, agendo soprattutto sull'eliminazione di rigidità e complessità normative e burocratiche, che rischiano di rallentare la ripresa economica del nostro Paese". (Com)