Tunisia: Saied, crisi Covid non deve essere strumentalizzata per fini politici

- La crisi determinata dalla rapida diffusione del Covid-19 non deve essere strumentalizzata per fini politici. Lo ha dichiarato il presidente della Tunisia, Kais Saied, in occasione di una riunione di emergenza convocata questa mattina. “Mi occuperò personalmente di tutti i dettagli in modo che ciascuna parte si assuma le proprie responsabilità”, ha affermato Saied in riferimento al fallimento della campagna vaccinale e delle misure prese per contrastare la diffusione del virus. “Non c’è spazio per la lotta tra fazioni interne al Paese, usate per raggiungere scopi politici a scapito dei diritti dei tunisini”, ha concluso il presidente.(Tut)