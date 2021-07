Vaccino: Giacomoni (FI) posta video J-Ax che sostiene idea mille euro bonus vacanza a vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Caro J-Ax, sono in Aula a votare, non posso cantare, ma ti voglio ringraziare... Mi hanno detto che condividi la mia idea di incentivare i giovani che si vanno a vaccinare...". Lo scrive sui social il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro, postando il video del rapper italiano J-Ax che sostiene l'idea lanciata dal parlamentare azzurro di dare un incentivo fiscale di 1.000 euro, sotto forma di bonus vacanza in Italia, a chi conclude il ciclo vaccinale. "Riconosco che i tuoi incentivi - continua Giacomoni - sono più spiritosi del mio e vedo che hai colto il senso della mia proposta: incentivare le persone a vaccinarsi. Da liberale dirò sempre: 'Meglio premiare che tassare'. W l'ironia... Abbasso la pandemia!". (Rin)