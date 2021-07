Lombardia: Di Marco (M5s), si crei un fondo per ristorare attività danneggiate da insetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In diverse zone della Lombardia, è in atto un’invasione dell’insetto Popollia japonica, un coleottero particolarmente dannoso per molte specie vegetali, per i prati e le radici. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Nicola Di Marco, ha depositato un emendamento all’assestamento di bilancio, come già fatto nel 2020, affinché vengano messe a disposizione maggiori risorse per fronteggiare questa criticità e venga istituito un fondo per ristorare le attività agricole danneggiate. “È necessario intervenire immediatamente”, spiega in una nota il consigliere, “per risolvere il problema e disinfestare la zona in quanto l’insetto, attaccandosi a piante spontanee, di pieno campo, ornamentali e forestali, divora letteralmente le foglie lasciando solo le nervature, mentre i frutti vengono totalmente distrutti. La sua diffusione è una grave minaccia per l’agricoltura, le foreste e parchi. Sono decine le segnalazioni che abbiamo ricevuto, nel sud Milano ma in tutto l’hinterland di piantagioni, giardini e orti dove sono stati ritrovati esemplari di Popillia japonica e verde in pessime condizioni”. “Regione ha attivato dei provvedimenti di contenimento, ma ad oggi non sembrano aver sortito alcun effetto o risultato apprezzabile. L’insetto, infatti, sta devastando la vegetazione. Per questo chiediamo che vengano messe a bilancio maggiori risorse per le azioni di contenimento, per individuare strategie di controllo ancor più efficaci di quelle già attuate dal Sistema Fitosanitario regionale e a basso impatto ambientale nonché l’istituzione di un fondo per le eventuali richieste di rimborso per i danni subiti a causa dell’invasione che arriveranno, e che già si sono potute leggere dalle cronache, da parte degli agricoltori”, conclude Di Marco. (Com)