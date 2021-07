Covid: Usa acquistano 200 milioni di dosi vaccino extra per minori e possibili richiami

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione statunitense ha acquistato altre 200 milioni di dosi del vaccino anti Covid-19 di Pfizer-BioNTech per prepararsi alle future esigenze di vaccinazione. Lo riferisce la “Cnn”, che cita fonti interne all’amministrazione. "Il governo federale si sta avvalendo di un'opzione nel suo contratto con Pfizer per l'acquisto di 200 milioni di dosi di vaccino da consegnare tra l'autunno del 2021 e la primavera del 2022 per prepararsi alle future esigenze di vaccinazione, compresi i vaccini per i bambini sotto i 12 anni e i possibili richiami se gli studi dimostrano che sono necessari", ha detto il funzionario.(Nys)