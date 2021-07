Vaccino: 64.481.966 le dosi contro il Covid-19 somministrate in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 64.481.966 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate nel nostro Paese, il 94,1 per cento di quelle finora consegnate, pari a 68.514.736, di cui 47.436.714 di Pfizer/BioNTech, 6.954.907 di Moderna, 11.858.476 di Vaxzevria (AstraZeneca) e 2.264.639 di Janssen. Ammontano a 29.463.542, il 54,55 per cento della popolazione over 12, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. E' quanto si legge nel bollettino elaborato da presidenza del Consiglio dei ministri, ministero della Salute e struttura del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, aggiornato alle 06:10 di questa mattina. (Rin)