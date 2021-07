Roma: continuano controlli straordinari in zona Trastevere, viale Marconi e Porta Portese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del gruppo di Roma, con la collaborazione dei militari del Nucleo ispettorato del lavoro, del Nas e del Gruppo forestale di Roma, hanno eseguito mirati controlli nello storico rione di Trastevere e nell’area a ridosso di viale Marconi e Porta Portese. Si tratta del prosieguo dell’attività straordinaria di controllo disposta dal comando provinciale di Roma per fronteggiare le dinamiche delinquenziali metropolitane e i fenomeni che generano allarme o disapprovazione sociale. L’attività di controllo dei carabinieri si avvale dei reparti specializzati dell’arma dei carabinieri in materia di lavoro e di sanità, quindi in assoluta autonomia, senza la necessità di interessare altre articolazioni con funzioni ispettive dei ministeri del lavoro e della sanità: verifica del rispetto dell’attuale normativa in vigore per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ma anche dell’osservanza delle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro irregolare. (segue) (Rer)