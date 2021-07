Roma: continuano controlli straordinari in zona Trastevere, viale Marconi e Porta Portese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dell’attività è di una persona arrestata, un’altra denunciata e sei esercizi pubblici sanzionati per un totale di oltre 53.000 euro. Un cittadino del Paraguay di 24 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Trastevere con le accuse di rapina impropria e lesioni personali. L’uomo è entrato in un minimarket di piazza San Cosimato dove è stato sorpreso dal gestore - un cittadino del Bangladesh - a rubare delle bottiglie di birra. Per riuscire a farla franca, il 24enne ha violentemente picchiato il commerciante, minacciandolo con delle forbici, fino all’arrivo dei carabinieri che lo hanno disarmato, ammanettato e portato in caserma in attesa del rito direttissimo. Un cittadino cinese di 64 anni, amministratore unico di un ristorante di via Portuense, è stato denunciato a piede libero perché i carabinieri, nel corso dell’ispezione, hanno rilevato la presenza di due lavoratori - di cui uno minorenne - sprovvisti di regolare permesso di soggiorno e 18 lavoratori "in nero" sui 25 totali presenti. Inevitabile la maxi-sanzione dell’importo di 47.360 euro e quella accessoria del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in caso di mancata regolarizzazione delle rispettive posizioni lavorative. (segue) (Rer)