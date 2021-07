Roma: continuano controlli straordinari in zona Trastevere, viale Marconi e Porta Portese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una tavola calda di via Gerolamo Cardano, i carabinieri hanno verificato la mancanza delle necessarie misure finalizzate al contrasto del Covid-19. In questo caso è scattata una sanzione di 400 euro. In un altro ristorante di via Antonio Meucci, invece, i carabinieri hanno riscontrato delle anomalie sul registro di carico e scarico dei rifiuti (da accertare ulteriormente con eventuale sanzione di 4.000 euro), oltre ad un’errata tenuta dei formulari per lo smaltimento dei rifiuti. La sanzione elevata ammonta a 518 euro. Oli e grassi esausti - sia animali che vegetali - sono stati trovati in contenitori difformi alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento, in un ristorante di via Oderisi da Gubbio. Qui i carabinieri hanno elevato una sanzione di 516 euro, mentre in un altro locale di viale Guglielmo Marconi, i militari hanno accertato la presenza di 8 chili di generi alimentari sprovvisti di tracciabilità. Immediato è scattato il sequestro della merce e la contestuale distruzione, oltre a una sanzione nei confronti del gestore dell’importo di 1.500 euro. (segue) (Rer)